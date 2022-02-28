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ЦБ ввел новые ограничения для Мосбиржи

ЦБ сообщил, что Мосбиржа не будет проводить утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта

Фото: Shutterstock

Российский Центробанк ввел новые ограничения для Московской биржи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что с 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Во вторник, 1 марта, торги на валютном и денежном рынках откроются в 10:00 и продлятся до 19:00. «Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ принял решение отменить торги на Мосбирже 28 февраля «в связи со складывающейся ситуацией». При этом торги на валютном и денежном рынках 28 февраля открылись в 10:00. После начала торгов курс доллара превысил 100 рублей, курс евро — 113 рублей.

Курс доллара от TradingView

ЦБ повысил ключевую ставку до 20 процентов годовых. Объясняя такое решение, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сказала: «Условия для российской экономики кардинально поменялись». Она уточнила, что новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования золотовалютных резервов. «Это требует применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности», — подытожила она.

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Платон Щукин
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