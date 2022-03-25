Мединский оценил ход переговоров между Россией и Украиной

Мединский: Москва и Киев на переговорах «топчутся на месте» по политическим вопросам

Москва и Киев по главным политическим вопросам фактически «топчутся на месте». Таким образом оценил ход переговоров помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

В то же время по второстепенным вопросам позиции России и Украины сближаются, уточнил Мединский.

Глава российской делегации отметил, что переговоры с Украиной шли всю неделю в режиме видеоконференцсвязи. По словам Мединского, в субботу, 26 марта, они продолжатся.

Переговоры с Украиной идут между экспертными группами, а также между главами делегаций два-три раза в неделю, пояснил помощник президента России.

18 марта Мединский сообщал, что переговоры Москвы и Киева по вопросу демилитаризации Украины находятся «где-то на полпути».

Глава российской делегации подчеркнул, что позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.

Известно, что делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжают консультации в онлайн-формате. Россией предварительные итоги переговоров официально не озвучиваются, в Кремле отказывались давать прогнозы по переговорному процессу.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — начало операции глава государства объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.