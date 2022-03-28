Названа возможная дата возобновления переговоров с Украиной

Песков заявил, что переговоры делегаций Москвы и Киева могут возобновиться 29 марта

Переговоры российской и украинской делегаций, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. Возможную дату возобновления переговоров между сторонами назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России также отметил, что «сегодня они вряд ли продолжатся», поскольку делегации отправляются в Турцию. Ранее о том, что переговоры начнутся уже в понедельник, 28 марта, со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника писало агентство Reuters.

«Ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», — сообщил он.

В настоящий момент говорить о прогрессе на переговорах России и Украины пока что не приходится, пояснил Песков. В то же время, подчеркнул политик, важно, что было принято решение продолжить их в очном формате.

Официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, обратил внимание на то, что обмен пленными между странами не является темой переговоров в Стамбуле.

27 февраля помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта в очном формате.