В США признали невозможность исключить Россию из Совбеза ООН

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд назвала невозможным исключение России из Совбеза ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совета безопасности организации. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу MSNBC.

Исключить невозможно

Постпред США назвала невозможным исключение России из Совбеза ООН. Она признала, что страны Запада стремятся предпринять все усилия для изоляции государства.

Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Россия является членом Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали Линда Томас-Гринфилд постпред США в ООН

Ранее Белый дом не увидел возможности исключения России из состава СБ ООН, заявила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки. Она заявила, что Соединенные Штаты разделяют разочарование членством России в Совете, о котором, вероятно, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне, 5 апреля, Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. Эти предложения он назвал мерами, «нацеленными на восстановление мира на Украине». Зеленский отметил, что ООН не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине.

Приостановка работы в СПЧ

5 апреля Псаки заявила, что Томас-Гринфилд планирует добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по поручению президента Джо Байдена. По словам главы государства, «нелепо для России быть членом СПЧ».

С аналогичным предложением в марте выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тогда он заявил, что если «одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООН», его следует исключить из Совета.

Инициативу США поддержала глава МИД Канады Мелани Жоли. Она одобрила это решение и назвала его уместным из-за якобы имевших место нарушений прав человека, которые совершили российские военные на Украине в ходе спецоперации.

Реакция России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что деятельность институтов ООН без участия России немыслима. Он напомнил, что страна является постоянным членом Совбеза организации.

Это просто будет неполноценная работа Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН и выразил надежду, что этого не произойдет. Он напомнил, что США выходили из состава Совета. «Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее», — подчеркнул он.

В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не совершает военные преступления на Украине. «Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре», — указал он.

События в Буче

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России расценило обвинения Украины как провокацию.

3 апреля Россия созвала заседание Совбеза ООН по этому поводу. Полянский заявил, что Москва потребовала созыв на 4 апреля из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Заседание назначили на вторник, 5 апреля.

Однако позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запрос страны заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН. При этом постпред Британии при ООН Барбара Вудворд в будущем пообещала не отказывать в созыве заседаний Совбеза.