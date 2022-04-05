Постпред Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из Совета ООН по правам человека

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал инициативу США, которые выступили с предложением о приостановке работы России в Совете ООН по правам человека, передает РИА Новости.

Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН и выразил надежду, что этого не произойдет.

«Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила крестовый поход по исключению России из СПЧ, — об этом говорит представитель страны, который еще три года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке», — отметил он.

Постпред напомнил, что США выходили из состава СПЧ.

«Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее», — заключил он.

Ранее стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

В начале марта с таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.