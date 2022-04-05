Байден поручил добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН

Псаки заявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН

Постпред США Линда Томас-Гринфилд будет добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по поручению президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Псаки утвердительно ответила на вопрос о том, давал ли Байден такое поручение постпреду. По ее словам, американский лидер «считает, что это нелепо для России быть членом СПЧ».

Также Псаки спросили, почему Вашингтон не предпочел добиваться «перманентного исключения» РФ из СПЧ ООН, на что она посоветовала журналистке обратиться к Томас-Гринфилд за подробностями. «Но очевидно, что исключение было бы следующим шагом в этом процессе», — добавила представитель Белого дома.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете ООН по правам человека. Он высказал мнение, что если «одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООН», его следует исключить из Совета.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инициативы об исключении России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) вызывают определенную обеспокоенность, поскольку этот шаг может создать опасный прецедент.