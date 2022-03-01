Госсекретарь США предложил исключить Россию из Совета ООН по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россию надо исключить из Совета ООН по правам человека. Цитату приводит AFP.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН и закрыть закрыть для нее доступ во все порты, каналы и аэропорты мира. Такое требование связано с началом спецоперации на Украине. С 24 февраля страны Европы и США ввели уже несколько пакетов санкций, под ограничения попал целый ряд секторов российской экономики.

