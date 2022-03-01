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Госсекретарь США предложил исключить Россию из Совета ООН по правам человека

Госсекретарь США Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете ООН по правам человека

Фото: Carolyn Kaster / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россию надо исключить из Совета ООН по правам человека. Цитату приводит AFP.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН и закрыть закрыть для нее доступ во все порты, каналы и аэропорты мира. Такое требование связано с началом спецоперации на Украине. С 24 февраля страны Европы и США ввели уже несколько пакетов санкций, под ограничения попал целый ряд секторов российской экономики.

Виктория Кондратьева
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