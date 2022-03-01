Лавров упрекнул ЕС в нарушении своего основополагающего права человека

Закрыв небо для российских самолетов, Европейский союз (ЕС) нарушил основополагающее право человека — право на свободу перемещения. В этом упрекнул объединение министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам 49-й сессии СПЧ ООН.

Глава МИД заявил, что надеялся принять личное участие в заседании Совета ООН по правам человека, но вынужден обратиться в видеоформате. По его словам, причиной этому послужили возмутительные ограничительные меры ЕС.

«Члены Евросоюза выбрали путь односторонних нелегитимных санкций, использовав их для того, чтобы уйти от прямого честного диалога лицом к лицу, которого они явно опасаются», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменили из-за «беспрецедентного запрета» на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС. Отмечается, что речь идет о странах, которые ввели санкции против России на фоне спецоперации на Украине.