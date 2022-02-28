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Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН отменили

Визит главы МИД России Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН отменили из-за запрета на полеты
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеву на сессию Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) и Конференцию по разоружению отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По информации дипломата, визит Лаврова не состоится из-за «беспрецедентного запрета» на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран Европейского союза (ЕС), которые ввели антироссийские санкции. Отмечается, что глава российского МИД должен был выступить на сессии СПЧ ООН 1 марта.

Ранее стало известно, что ЕC полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов на фоне ситуации вокруг Украины. Указанное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов.

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Виктория Кондратьева
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