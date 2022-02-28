Российским самолетам запретили летать над Европой

Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Ранее об таких планах со стороны Брюсселя также сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Отмечается, что данное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.

Помимо Евросоюза свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада. «С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов», — заявил министра транспорта Омар Альхабра.

Отмена рейсов

В связи с этим ряд зарубежных авиаперевозчиков на неделю отменили полеты в Россию. В их число вошли немецкая авиакомпания Lufthansa, нидерландская KLM, латвийская АirBaltic, французская Air France и Turkish Airlines.

По словам представителя Lufthansa, самолеты немецкой компании не будут заходить в воздушное пространство России. Представитель компании также отметил, что все рейсы, которые находились в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его.

В KLM отметили, что решение принято из-за санкций, принятых европейскими странами в отношении России. В течение этого времени авиакомпания также «не будет летать через российское воздушное пространство в другие пункты назначения».

В свою очередь, AirBaltic прекратила полеты над Россией на месяц вплоть до конца марта.

Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта AirBaltic

Рейсы отменяют и российские авиакомпании. Один из крупнейших авиаперевозчиков России S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Нововведение коснется 16 городов, включая Аликанте, Барселону, Берлин, Бургас, Болонью, Варну, Вену, Верону, Дюссельдорф, Ларнаку, Милан, Мюнхен, Ниццу, Париж, Пафос и Салоники. Продажа билетов по указанным направлениям после 13 марта временно приостановлена.

С понедельника, 28 февраля, полеты в Европу также приостанавливает «Аэрофлот». Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.

Кроме того, Россия с 26 февраля ввела ограничения на полеты авиакомпаний из ряда европейских стран. Ограничение коснулось Великобритании, Польши, Болгарии, Чехии, Латвии, Литвы, Словении и Эстонии.

Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России Росавиация

В ведомстве уточнили, что ограничения распространяются и на транзитные рейсы. Отмечается, что полеты из указанных стран на территорию России могут выполняться только по специальным разрешениям, выданным Росавиацией или МИД страны.

Отмечается, что полеты в Калининград теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря.

Вывоз туристов

Минтранс, Росавиация совместно Ростуризмом и МИД России формируют списки граждан для вывоза из стран Европы. График будет сформирован осле уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

По оценкам российской Ассоциации туроператоров (АТОР), за рубежом сейчас могут находиться более 150 тысяч российских туристов. Свыше 27 тысячи из них — на направлениях, где сейчас наблюдаются проблемы с вылетом в Россию (Европа, Карибские страны, США и другие).

Отмечается, что туристов, застрявших в странах, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, сейчас туроператоры решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры.