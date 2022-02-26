Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Польши, Болгарии и Чехии

Российские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Польши, Болгарии и Чехии. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что теперь полеты из указанных стран на территорию России могут выполняться только по специальным разрешениям, выданным Росавиацией или МИД страны.

Ранее 26 февраля Болгария совместно с Польшей и Чехией официально уведомила Россию о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Позже о решении запретить российским авиакомпаниями полеты над своей территорией также заявили Эстония и Латвия. Кроме них, авиасообщение с Россией закрыла и Великобритания.