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Москва ответит на закрытие полетов для российских авиакомпаний

Москва готовит ответ на решение Болгарии, Польши и Чехии закрыть полеты для России

Фото: Shutterstock

Болгария совместно с Польшей и Чехией официально уведомила Россию о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в российской авиакомпании.

По его словам, Москва готовит ответные меры на решение стран. «Болгария, Польша и Чехия прислали NOTAM (уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах — прим. «Ленты.ру»), оцениваем (свои дальнейшие действия — прим. «Ленты.ру»)», — поделился источник.

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Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Анжелика Бережная
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