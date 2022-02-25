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Две британские авиакомпании перестали летать в Россию

British Airways и Virgin Atlantic перестали использовать воздушное пространство России

Фото: Toby Melville / Reuters

Две крупнейшие авиакомпании Великобритании, British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать воздушное пространство России. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению перевозчиков, авиакомпании перестали выполнять рейсы в Москву и использовать воздушное пространство России после получения подтверждения о введении ограничений российским правительством в отношении Великобритании.

Так, в British Airways известили клиентов об отмене рейсов и предложили полностью возместить расходы. Virgin Atlantic, которая, как отмечается, не летала в Россию, извинилась перед пассажирами за увеличение длительности полетов из Великобритании в Индию и Пакистан на 15-60 минут.

25 февраля Росавиация ввела ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с королевством, включая транзитные рейсы. Так, данная мера была принята в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей королевства в отношении России.

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Дарья Рыбак
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