Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании

В России закрыли воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Об этом заявили в Росавиации.

Согласно постановлению ведомства, в пятницу, 25 февраля, с 11:00 по по московскому времени вводится ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с королевством, включая транзитные рейсы.

«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», — говорится в сообщении.