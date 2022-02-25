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Застрявшим на курортах из-за отмены рейсов россиянам напомнили план действий

АТОР призвал российских туристов внимательно изучить все предложения туроператоров

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российским туристам, которые задержались на курортах и местах отдыха из-за отмены или задержки вылета рейсов в связи с военной операции Вооруженных Сил России по защите Донбасса, напомнили план действий в критической ситуации. Рекомендации опубликовали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первую очередь путешественников призвали изучить все предложения туроператоров по имеющимся вариантам перелетов или размещения в отелях. В АТОР указали на то, что компании делают все возможное, чтобы предложить альтернативы без доплат.

«В сложившихся обстоятельствах необходимо строго следовать указаниям официальных органов власти и принимать обдуманные решения по альтернативным вариантам отдыха и возврата к месту проживания», — отметили эксперты.

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Так, россиянам, которые должны были вернуться в аэропорты, оказавшиеся закрытыми, рекомендовали следовать официальной информации от уполномоченных органов и авиакомпаний. «Туристам, которые находятся за рубежом, рекомендуется держать связь со своим туроператором», — добавили в АТОР уточнив, что компании в свою очередь согласились содействовать возвращению своих клиентов.

Кроме того, туристам, которые запланировали отправиться на отдых в южные города страны, чьи аэропорты оказались в настоящее время закрыты, попросили не принимать поспешных решений. В правовой службе АТОР указали на то, что ввиду внезапности наступления данных обстоятельств, авиакомпании и отели только начинают формировать предложения по переносам или аннуляции своих услуг.

«Сейчас самым выгодным вариантом станет перенос сроков тура на более поздние даты, выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства, затраченные на организацию поездок», — заявила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Эксперт подчеркнула, что туроператоры имеют право удержать сумму фактически понесенных расходов из полной стоимости тура, поэтому следует рассмотреть все предлагаемые альтернативные варианты.

Ранее в феврале российские власти скорректировали список южных аэропортов страны, которые временно приостановили рейсы из-за спецоперации в Донбассе. Так, по данным оперативного штаба, закрыты следующие авиагавани: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

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Дарья Рыбак
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