Российские власти скорректировали список приостановивших рейсы аэропортов России

Российские власти скорректировали список южных аэропортов страны, которые временно приостановили рейсы из-за спецоперации в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

Уточняется, что теперь в перечень временно не работающих авиагаваней добавили Липецк. Кроме того, оттуда убрали Симферополь.

При этом авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Также Росавиация дала перевозчикам поручение вернуть денежные средства путешественникам за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность поменять даты.

«Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании и о статусе рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, включая официальные аккаунты компаний в социальных сетях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Анапа, Ростов (Платов), Ставрополь, Краснодар (Пашковский), Орел, Геленджик, Элиста, Курск, Белгород, Брянск, Воронеж и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.