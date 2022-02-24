Полеты из ряда аэропортов на юге России ограничили до 2 марта

Ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России на фоне обострения обстановки вокруг ситуации на Украине будут действовать с 24 февраля по 2 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

На данный момент приостановлена работа 12 аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Кроме того, пассажирам ближайших рейсов и встречающим не рекомендуется прибывать в вышеуказанные аэропорты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».