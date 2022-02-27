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Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи, Минск и на Украину

Авиакомпания Turkish Airlines временно приостановит полеты в Сочи, Белоруссию и на Украину

Фото: Pixabay

Turkish Airlines не будет летать в Сочи, Минск и на Украину, пишет ТАСС.

Турецкая авиакомпания до 1 марта 2022 года приостанавливает полеты по указанным направлениям. Гендиректор Turkish Airlines Биляль Экши также заявил, что для эвакуирующихся из Украины граждан Турции стоимость билетов будет составлять не более 220 евро, независимо от аэропорта вылета.

На данный момент воздушное пространство Украины закрыто, поэтому граждане могут вылетать из соседних стран — Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии или Молдавии. В МИД Турции заявили, что прорабатывают варианты доставки жителей страны в эти государства по суше.

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic заявила о приостановке полетов в Россию до 26 марта, а нидерландская авиакомпания KLM приняла решение отменить рейсы в РФ на ближайшие семь дней.

Марина Совина
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