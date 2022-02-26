Латвийская авиакомпания airBaltic приостановила полеты в Россию до конца марта

Латвийская авиакомпания airBaltic заявила о приостановке полетов в Россию до конца марта из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт.

«Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта», — сказано в заявлении.

Ранее Болгария совместно с Польшей и Чехией официально уведомила Россию о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. По словам источника, София, Варшава и Прага прислали NOTAM — уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах. Москва готовит ответные меры на решение стран.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.