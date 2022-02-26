Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию на ближайшую неделю

Нидерландская авиакомпания KLM приняла решение отменить рейсы в Россию на ближайшие семь дней. Об этом сообщает

Reuters.

Такое решение принято из-за санкций, принятых европейскими странами в отношении России. Кроме того, в течение этого времени авиакомпания также «не будет летать через российское воздушное пространство в другие пункты назначения».

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic заявила о приостановке полетов в Россию до 26 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).