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Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию на ближайшую неделю

Нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Россию на ближайшие семь дней

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерландская авиакомпания KLM приняла решение отменить рейсы в Россию на ближайшие семь дней. Об этом сообщает
Reuters.

Такое решение принято из-за санкций, принятых европейскими странами в отношении России. Кроме того, в течение этого времени авиакомпания также «не будет летать через российское воздушное пространство в другие пункты назначения».

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic заявила о приостановке полетов в Россию до 26 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ксения Назарова
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