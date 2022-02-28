Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты маршруты вывоза российских туристов из Европы

В РСТ заявили, что российских туристов из Европы будут вывозить через Турцию, Египет и ОАЭ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российских туристов, которые находятся в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Такие маршруты в беседе с РИА Новости раскрыл вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как рассказал Горин, сейчас туроператоры сейчас с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Кроме того, российские туристы находятся в Великобритании, Словении и Австрии. «Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — сказал он.

Материалы по теме:
«Это похоже на тюрьму» Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
«Это похоже на тюрьму»Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
8 февраля
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы. Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы.Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
25 февраля

Горин отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию, продажи существенно сократились, а на международные поездки также существенно влияет волатильность курса валют, которая приводит к подорожанию путевок. При этом вице-президент РСТ напомнил, что для россиян остаются открытыми Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Таиланд.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Минтранс, Росавиация совместно Ростуризмом и МИДом формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта дата переговоров России и Украины в Белоруссии
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Названы результаты референдума за поправки в конституцию в Белоруссии
Раскрыты маршруты вывоза российских туристов из Европы
Известная актриса сравнила Москву и Санкт-Петербург
ОБСЕ отчиталась об эвакуации почти всей миссии с Украины
Захарова назвала друга России среди государств
В России заявили о невозможности ООН обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Киев призвал к срочному заседанию Международного суда ООН против России
ЕС заявил о планах заморозить половину резервов Центробанка России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.