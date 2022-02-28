Раскрыты маршруты вывоза российских туристов из Европы

Российских туристов, которые находятся в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Такие маршруты в беседе с РИА Новости раскрыл вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как рассказал Горин, сейчас туроператоры сейчас с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Кроме того, российские туристы находятся в Великобритании, Словении и Австрии. «Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — сказал он.

Горин отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию, продажи существенно сократились, а на международные поездки также существенно влияет волатильность курса валют, которая приводит к подорожанию путевок. При этом вице-президент РСТ напомнил, что для россиян остаются открытыми Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Таиланд.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Минтранс, Росавиация совместно Ростуризмом и МИДом формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.