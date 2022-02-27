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Российским самолетам запретят перемещаться в воздушном пространстве Евросоюза

Боррель заявил, что главы МИД договорились запретить самолетам России перемещаться в ЕС
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Ранее глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддержал решение о закрытии воздушного пространства Германии для российских самолетов.

26 февраля сообщалось, что Европейский союз (ЕС) внес в санкционные списки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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