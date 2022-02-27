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Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства Германии для самолетов из России

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддержал решение о закрытии воздушного пространства Германии для российских самолетов. Об этом сообщается в воскресенье, 27 февраля, в Twitter-аккаунте министерства.

«Министр Фолькер Виссинг выступает за закрытие немецкого воздушного пространства для российской авиации и дал распоряжение все для этого подготовить», — говорится в публикации.

В субботу, 26 февраля, стало известно, что Болгария закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. «Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами», — сообщили в Минтрансе страны.

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Сергей Равин
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