Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов

Болгария с субботы, 26 февраля, закроет свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Минтранса страны.

«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны. Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами», — говорится в сообщении.

Запрет вступает в силу в полночь по местному времени (01:00 мск).

25 февраля стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.

