Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов

Минтранс Болгарии сообщил о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ с субботы

Фото: Pixabay

Болгария с субботы, 26 февраля, закроет свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Минтранса страны.

«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны. Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами», — говорится в сообщении.

Запрет вступает в силу в полночь по местному времени (01:00 мск).

25 февраля стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом раскрыл суть санкций США против Путина
Канада введет санкции против Путина и Лаврова
Канада поддержала отключение России от SWIFT
Власти Украины запросили срочной поддержки у МВФ
Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов
В Белом Доме оценили «состояние» отношений России и США
Украинские военные выпустили 20 снарядов из БМП по Донбассу
В России вырастет один штраф для водителей
В МИД России заявили о близости точки невозврата в отношениях с Западом
Украина согласилась на предложение России о переговорах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.