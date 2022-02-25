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Польша закроет воздушное пространство для российских самолетов

Премьер Польши сообщил о скором закрытии воздушного пространства для самолетов из России
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: John Thys/ AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России, сообщение о решении было опубликовано в личном Twitter-аккаунта политика.

«Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков», — информировал он о скором закрытии полетов.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.

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Дмитрий Сотак
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