Польша закроет воздушное пространство для российских самолетов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России, сообщение о решении было опубликовано в личном Twitter-аккаунта политика.

«Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков», — информировал он о скором закрытии полетов.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.