Польша предложила поставлять больше оружия на Украину

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия на фоне проведения российской военной операции в Донбассе. Цитату приводят РИА Новости.

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — подчеркнул политик.

Кроме того, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

Ранее в России закрыли воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Согласно постановлению ведомства, в пятницу, 25 февраля, с 11:00 по московскому времени вводится ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с королевством, включая транзитные рейсы.