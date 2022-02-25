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Польша предложила поставлять больше оружия на Украину

Президент Польши Дуда призвал страны Запада поставлять больше оружия на Украину
Начало событий в новости Польша закроет воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия на фоне проведения российской военной операции в Донбассе. Цитату приводят РИА Новости.

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — подчеркнул политик.

Кроме того, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

Ранее в России закрыли воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Согласно постановлению ведомства, в пятницу, 25 февраля, с 11:00 по московскому времени вводится ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с королевством, включая транзитные рейсы.

Виктория Кондратьева
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