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Россия закрыла воздушное пространство для четырех стран

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Такое решение принято в связи с недружественными решениями авиационных властей этих четырех стран. Данная мера распространяется и на транзитные рейсы, отметили в ведомстве.

В то же время полеты российских авиакомпаний из Калининграда осуществляются штатно. Как уточнили в ведомстве, воздушные трассы теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря. Россиян предупредили, что из-за нового маршрута время полетов увеличится.

Ранее Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании. Данная мера была принята в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных британских властей «в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированным в России».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Ксения Назарова
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