Канада закрыла небо для российских самолетов

Власти Канады закрыли небо страны для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадского министра транспорта Омара Альхабру.

«С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов», — заявил Альхабра.

Ранее о подобном решении сообщила министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер. Она отметила, что Вена поддерживает закрытие воздушного пространства для российских лайнеров на всей территории Евросоюза.

Свое небо для России также закрыли Польша, Чехия, Болгария, Румыния и государства Балтии.