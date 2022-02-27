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Австрия закроет небо для российских самолетов

Австрия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Власти Австрии решили закрыть небо для российских самолетов. Об этом сообщила министр транспорта страны Леоноре Гевесслер, передает РИА Новости.

По ее словам, Вена поддерживает решение закрыть воздушное пространство для российских лайнеров на всей территории Европейского союза. При этом необходимо действовать «как единое целое» и принимать решения быстро.

«Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов», — отметила министр.

Ранее о закрытии воздушного пространства для России объявили семь европейских стран: Польша, Чехия, Болгария, Румыния, государства Балтии.

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Алевтина Запольская
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