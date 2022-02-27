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Lufthansa отменит полеты в Россию

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене полетов в Россию на неделю

Фото: Hannbial Hanschke / Reuters

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене полетов в Россию на неделю в связи со сложившейся ситуацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

По его словам, самолеты Lufthansa не будут заходить в воздушное пространство России. Представитель компании также отметил, что все рейсы, которые находились в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его. В Lufthansa заявили, что пристально следят за ситуацией и работают по данному вопросу с национальными и международными властями.

Ранее глава Минтранса Германии Фолькер Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства страны для российских самолетов. Отмечается, что министр поддерживает закрытие неба для самолетов из России и уже приказал «подготовить все для этого».

Марина Совина
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