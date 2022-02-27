Минтранс Германии поддержал закрытие неба для российских самолетов
Глава Минтранса ФРГ Виссинг заявил, что поддерживает закрытие неба для самолетов из России
Глава Минтранса Германии Фолькер Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства страны для российских самолетов. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что министр поддерживает закрытие неба для самолетов из России и уже приказал «подготовить все для этого».
Ранее о том, что страны ЕС приготовились закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщил немецкий канал ARD. До этого небо для самолетов из России уже закрыли ряд стран, в том числе Латвия, Литва, Эстония,