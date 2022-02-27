Минтранс Германии поддержал закрытие неба для российских самолетов

Глава Минтранса Германии Фолькер Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства страны для российских самолетов. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что министр поддерживает закрытие неба для самолетов из России и уже приказал «подготовить все для этого».

Ранее о том, что страны ЕС приготовились закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщил немецкий канал ARD. До этого небо для самолетов из России уже закрыли ряд стран, в том числе Латвия, Литва, Эстония,