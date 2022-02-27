Оценено количество находящихся за границей российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов могут находиться сейчас за рубежом. Из них на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом в Россию. (Европа, Карибские страны, США и другие) — более 27 тысяч путешественников из России. Такую оценку дала российская Ассоциация туроператоров (АТОР), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минтранс, Росавиация совместно Ростуризмом и МИДом формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

До этого главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.