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Air France приостановила полеты над Россией

Авиакомпания Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией

Фото: Shutterstock

Французская авиакомпания Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией. Об этом сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что полеты над Россией прекратятся до новых распоряжений.

Ранее министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что Франция закрывает свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Никита Абрамов
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