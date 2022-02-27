Air France приостановила полеты над Россией

Французская авиакомпания Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией. Об этом сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что полеты над Россией прекратятся до новых распоряжений.

Ранее министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что Франция закрывает свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.