В ООН высказались об исключении России из СПЧ

Стефан Дюжаррик заявил, что исключение РФ из СПЧ ООН создаст опасный прецедент

Инициативы об исключении России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) вызывают определенную обеспокоенность, поскольку этот шаг может создать опасный прецедент. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Дюжаррик пояснил, что решение должны принимать страны-участницы СПЧ ООН, отметив, что они устанавливают правила и образуют организацию.

«Но я бы сказал, как говорил уже в контексте Всемирной туристской организации, что есть определенный уровень обеспокоенности в связи с созданием опасного прецедента», — подчеркнул он.

В начале марта госсекретарь США Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете ООН по правам человека. Он высказал мнение, что если «одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООН», его следует исключить из Совета.

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.