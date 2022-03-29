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В ООН высказались об исключении России из СПЧ

Стефан Дюжаррик заявил, что исключение РФ из СПЧ ООН создаст опасный прецедент

Фото: Lev Radin / Reuters

Инициативы об исключении России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) вызывают определенную обеспокоенность, поскольку этот шаг может создать опасный прецедент. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Дюжаррик пояснил, что решение должны принимать страны-участницы СПЧ ООН, отметив, что они устанавливают правила и образуют организацию.

«Но я бы сказал, как говорил уже в контексте Всемирной туристской организации, что есть определенный уровень обеспокоенности в связи с созданием опасного прецедента», — подчеркнул он.

В начале марта госсекретарь США Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете ООН по правам человека. Он высказал мнение, что если «одно государство-член ООН пытается захватить власть над другим государством-членом ООН», его следует исключить из Совета.

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.

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Марина Совина
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