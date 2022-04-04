Назначена дата заседания Совбеза ООН по Буче

В программе работы СБ ООН сообщается, что заседание по Буче назначено на 5 апреля

Заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы СБ ООН.

3 апреля зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский рассказал, что Россия созвала Совбез ООН по этому поводу. Он объяснил, что Москва требует созыва на 4 апреля из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буча Киевской области.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Публиковалось видео, на котором видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Министерство обороны РФ назвало информацию о причастности российских военных провокацией. «Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — говорится в заявлении оборонного ведомства.