В ООН призвали расследовать сообщения о массовых убийствах в Буче

Комиссар ООН Бачелет призвала расследовать сообщения об убийствах в Буче

Необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в украинском городе Буча Киевской области. С таким призывом выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает ТАСС.

«Исключительно важно предпринять все усилия для обеспечения независимого и эффективного расследования того, что произошло в Буче», — заявила комиссар. Она отметила, что у ООН возникли «серьезные вопросы по поводу возможных военных преступлений», нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

«Нужно принять все меры для сохранения свидетельств», — добавила Мишель Бачелет. По ее словам, тела убитых «должны быть эксгумированы и идентифицированы, чтобы можно было информировать семьи и установить точные причины смерти».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания не дала согласие на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в Буче. Она добавила, что Москва продолжит настаивать на созыве заседания.

О том, что Россия созвала СБ ООН из-за ситуации в Буче 3 апреля сообщил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».