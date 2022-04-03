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Россия созвала Совбез ООН на заседание из-за провокации Украины в Буче

Россия запросила на 4 апреля заседание СБ ООН из-за провокации украинских радикалов в Буче

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия запросила на понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза ООН. Об этом в Telegram объявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом.

Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду

Дмитрий Полянскийзампостпреда России при ООН

Полянский уточнил, что заседание состоится во второй половине дня.

Причина созыва

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о якобы массовых убийствах мирных жителей российскими военными в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

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Министерство обороны России назвало обвинения Украины в массовых убийствах в Буче провокацией. Согласно заявлению военного ведомства, свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Также в Минобороны отметили, что на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах

Минобороны России

Кроме того, в Москве обратили внимание, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Заявления и требования

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал обеспечить международным организациям доступ в Бучу. Он также описал распространенные Киевом кадры как «страшные и вызывающие ужас записи».

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал собрать экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по теме России, обвинив Россию в военных преступлениях. «Все виновники этих преступлений — как косвенные, так и прямые — должны быть строго наказаны международными трибуналами», — заявил он. Польский премьер также призвал к ужесточению антироссийских санкций и поставкам оружия Украине.

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Вчера

Позднее президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего главу Франции Николя Саркози посетить Бучу. Он также отметил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов.

Мэр украинского Днепра Борис Филатов и вовсе призвал «убивать [русских] нелюдей по всему миру». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать это заявление, возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям.

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Марина Совина
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