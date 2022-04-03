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Канцлер ФРГ призвал обеспечить международным организациям доступ в Бучу

Канцлер ФРГ Шольц призвал обеспечить международным организациям доступ в Бучу под Киевом
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал обеспечить международным организациям доступ в город Буча под Киевом. Его слова в воскресенье, 3 апреля, приводит РИА Новости.

«Мы получаем страшные и вызывающие ужас записи с Украины. Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы», — высказался канцлер.

Ранее 3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Там назвали эти сообщения провокацией, пояснив, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

Перед этим украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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