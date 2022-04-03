Президент Украины Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего главу Франции Николя Саркози посетить Бучу в Киевской области после публикации украинскими властями информации о массовых убийствах мирных жителей города российскими военными. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к массовым убийствам в городе Буча провокацией. Согласно заявлению ведомства, свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. В Минобороны отметили, что на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Зеленский заявил, что все обвинения в адрес России в связи с проведением спецоперации на Украине будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник, 5 апреля. Президент Украины также отметил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов. Помимо этого, по словам главы Украины, Киев не должен просить предоставить ему оружие, так как его должны отправлять на Украину и так.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила на понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза ООН. Он объяснил, что Россия требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом.

