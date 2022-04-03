Россия запросила Совбез ООН собраться из-за провокации в Буче

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за провокации Украины в Буче

Россия запросила на понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза ООН. Об этом объявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Позднее Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча и назвало информацию о причастности к ним российских военных провокацией.