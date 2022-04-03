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Бастрыкин поручил расследовать призыв украинского мэра убивать россиян

Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать призыв мэра Днепра убивать россиян по миру
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать призыв мэра украинского города Днепр Бориса Филатова убивать россиян по всему миру. Его слова в воскресенье, 3 апреля, приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова», — уточняется в сообщении.

3 апреля мэр Днепра Борис Филатов, высказываясь о россиянах на своей странице в соцсети, заявил, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о необходимости создания трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. В пресс-службе СК добавили, что собранные доказательства будут позже представлены общественности, а лица, причастные к совершению этих преступлений, обязательно предстанут перед судом.

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Марина Совина
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