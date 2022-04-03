Бастрыкин поручил расследовать призыв украинского мэра убивать россиян

Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать призыв мэра Днепра убивать россиян по миру

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать призыв мэра украинского города Днепр Бориса Филатова убивать россиян по всему миру. Его слова в воскресенье, 3 апреля, приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова», — уточняется в сообщении.

3 апреля мэр Днепра Борис Филатов, высказываясь о россиянах на своей странице в соцсети, заявил, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о необходимости создания трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. В пресс-службе СК добавили, что собранные доказательства будут позже представлены общественности, а лица, причастные к совершению этих преступлений, обязательно предстанут перед судом.