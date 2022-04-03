Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по преступлениям Украины в Донбассе

Бастрыкин поддержал инициативу ЛНР о необходимости трибунала по преступлениям в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о необходимости создания трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин поддержал инициативу представителей Луганской народной республики (ЛНР), при этом отметив, что Следственный комитет России уже на протяжении восьми лет дает правовую оценку всем противоправным действиям военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса.

«Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объем работы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что собранные доказательства будут позже представлены общественности, а лица, причастные к совершению этих преступлений, обязательно предстанут перед судом.

Ранее в апреле в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что власти Украины не планируют заниматься лечением российских военнопленных и обеспечивать их в достаточной мере питанием.

