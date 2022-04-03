Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по преступлениям Украины в Донбассе

Бастрыкин поддержал инициативу ЛНР о необходимости трибунала по преступлениям в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о необходимости создания трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин поддержал инициативу представителей Луганской народной республики (ЛНР), при этом отметив, что Следственный комитет России уже на протяжении восьми лет дает правовую оценку всем противоправным действиям военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса.

«Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объем работы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что собранные доказательства будут позже представлены общественности, а лица, причастные к совершению этих преступлений, обязательно предстанут перед судом.

Ранее в апреле в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что власти Украины не планируют заниматься лечением российских военнопленных и обеспечивать их в достаточной мере питанием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Минобороны отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в Буче
Кадыров раскритиковал Пескова за слова об Урганте
Преступники с помощью строительных лесов обокрали квартиру в центре Москвы
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому под Киевом
В Госдуме дали совет Франции из-за травли поддержавшего россиян Симона Фуркада
Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по преступлениям Украины в Донбассе
Кинологи раскрыли способ экономии на кормах для собак
В российской больнице две скорые провалились под землю
В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских солдат
Евросоюз призвали обсудить запрет на российский газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.