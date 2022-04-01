Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В СВР России рассказали об отношении к пленным на Украине

СВР России заявила, что украинские власти не планируют лечить военнопленных

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины не планируют заниматься лечением военнопленных и обеспечивать их в достаточной мере питанием. О таком отношении к пленным заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

«Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь», — говорится в сообщении СВР.

В службе также добавили, что подобные действия происходят под предлогом того, что на данный момент многие украинцы лишены достаточного питания и медицинского обслуживания.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

27 марта председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными военнослужащими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путину доложили о ситуации в Белгороде
Дагестанского блогера-миллионника Запирова взяли под стражу за аферы
Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
В Совфеде нашли желающий выйти из состава Грузии по примеру Южной Осетии регион
Московские поликлиники заработают по-новому
Врач из США тайком оплодотворил пациентку своей спермой
Даня Милохин станет ведущим шоу на ТНТ
В Чечне разрешили Депардье не извиняться за слова о спецоперации
Крупнейшую игровую выставку отменят
Мединский подтвердил проведение российско-украинских переговоров в видеоформате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.