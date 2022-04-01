В СВР России рассказали об отношении к пленным на Украине

СВР России заявила, что украинские власти не планируют лечить военнопленных

Власти Украины не планируют заниматься лечением военнопленных и обеспечивать их в достаточной мере питанием. О таком отношении к пленным заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

«Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь», — говорится в сообщении СВР.

В службе также добавили, что подобные действия происходят под предлогом того, что на данный момент многие украинцы лишены достаточного питания и медицинского обслуживания.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

27 марта председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными военнослужащими.