Премьер-министр Польши призвал собрать экстренный саммит ЕС по теме России

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал собрать экстренный саммит ЕС по теме России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал собрать экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по теме России. Об этом пишет ТАСС.

Моравецкий обвинил Россию в военных преступлениях, совершенных в населенном пункте Буча в Киевской области. «Все виновники этих преступлений — как косвенные, так и прямые — должны быть строго наказаны международными трибуналами», — заявил он. Польский премьер также призвал к ужесточению антироссийских санкций и поставкам оружия Украине. «Евросоюз должен конфисковать имущество России в банках Западной Европы. Конфисковать имущество российских олигархов. ЕС должен как можно скорее разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль», — добавил политик.

Ранее украинские власти и зарубежные СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. В Минобороны РФ назвали публикации постановками.