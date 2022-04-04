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Британия отказалась проводить заседание Совбеза ООН по Буче

Захарова заявила об отказе Великобритании проводить заседание Совбеза ООН по Буче

Фото: Globallookpress.com

Великобритания не дала согласие на проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по событиям в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче», — рассказала дипломат.

О том, что Россия созвала СБ ООН из-за ситуации в Буче сообщил ранее зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.

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Виктория Кондратьева
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