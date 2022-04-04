Британия отказалась проводить заседание Совбеза ООН по Буче

Захарова заявила об отказе Великобритании проводить заседание Совбеза ООН по Буче

Великобритания не дала согласие на проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по событиям в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче», — рассказала дипломат.

О том, что Россия созвала СБ ООН из-за ситуации в Буче сообщил ранее зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.