Лавров заявил о провале второй попытки созыва Совбеза ООН по ситуации в Буче

Лавров заявил, что вторая попытка созвать Совбез ООН по ситуации в Буче провалилась

Вторая попытка российских властей созвать заседание Совета безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча провалилась. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, российский запрос заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН. «Наша сегодняшняя попытка [созвать СБ ООН по Буче] тоже не увенчалась успехом. Они [британцы] ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах», — заявил дипломат.

Он отметил, что британское представительство в ООН хочет «растворить фейк в городе Буча в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса».

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.