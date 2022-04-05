Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред Британии при ООН пообещала не отказывать в созыве заседаний Совбеза

Постпред Британии при ООН Вудворд заявила, что не будет отказывать странам в созыве СБ

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН, пообещала в будущем не отказывать странам в созыве заседания Совбеза, если такие запросы будут поступать. Ее слова передает РИА Новости.

«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», — заявила Вудворд.

4 апреля стало известно, что Лондон отказался проводить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по событиям в украинском городе Буча. Созыва заседания потребовала Москва. Постпред РФ при организации Василий Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике Совбеза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Помаду зеленого цвета назвали модной альтернативой классической красной
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест
Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России
Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.