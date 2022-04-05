Постпред Британии при ООН пообещала не отказывать в созыве заседаний Совбеза

Постпред Британии при ООН Вудворд заявила, что не будет отказывать странам в созыве СБ

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН, пообещала в будущем не отказывать странам в созыве заседания Совбеза, если такие запросы будут поступать. Ее слова передает РИА Новости.

«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», — заявила Вудворд.

4 апреля стало известно, что Лондон отказался проводить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по событиям в украинском городе Буча. Созыва заседания потребовала Москва. Постпред РФ при организации Василий Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике Совбеза.