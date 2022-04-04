Британия отказалась проводить экстренное заседание СБ ООН по событиям в Буче

Небензя сообщил, что Британия отказалась проводить экстренное заседание СБ ООН по Буче

Великобритания отказалась проводить экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по событиям в украинском городе Буча. Об этом сообщил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости. Как сообщил дипломат, в Лондоне сочли, что ситуация не требует немедленного действия Совета.

По мнению постпреда, проведение заседания подорвало бы антироссийский сюжет Запада. Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике Совбеза.

«То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вторая попытка созвать Совбез ООН по ситуации в Буче провалилась. По его словам, российский запрос заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН.

До этого сообщалось, что заседание Совбеза по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.