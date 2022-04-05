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В Канаде поддержали приостановку членства России в СПЧ ООН

Глава МИД Канады Жоли выступила за приостановку членства России в СПЧ ООН
Мелани Жоли

Мелани Жоли. Фото: Patrick Doyle / Reuters

Глава МИД Канады Жоли заявила, что членство России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН необходимо приостановить. Об этом она написала в своем официальном Twitter, сообщает ТАСС.

Жоли поддержала приостановку членства России в СПЧ ООН. Она выступила за это решение, поскольку считает его уместным из-за из-за якобы имевших место нарушений прав человека, которые совершили российские военные на Украине в ходе спецоперации.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из Совета ООН по правам человека. Он назвал эту инициативу США «крайне опасной затеей».

5 апреля стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.

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Марина Совина
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