В Кремле назвали работу институтов ООН без России неполноценной

Дмитрий Песков заявил, что работа институтов ООН без участия России будет неполноценной

Деятельность институтов Организации Объединенных Наций (ООН) без участия России немыслима. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политик напомнил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. «Это просто будет неполноценная работа», — подчеркнул он, комментируя возможное функционирование организации без Москвы.

Ранее сообщалось, что постпред США Линда Томас-Гринфилд будет добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по поручению президента Джо Байдена. По данным Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

До этого с подобными предложениями выступал американский госсекретарь Энтони Блинкен.