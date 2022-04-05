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В Кремле назвали работу институтов ООН без России неполноценной

Дмитрий Песков заявил, что работа институтов ООН без участия России будет неполноценной

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Деятельность институтов Организации Объединенных Наций (ООН) без участия России немыслима. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политик напомнил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. «Это просто будет неполноценная работа», — подчеркнул он, комментируя возможное функционирование организации без Москвы.

Ранее сообщалось, что постпред США Линда Томас-Гринфилд будет добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по поручению президента Джо Байдена. По данным Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

До этого с подобными предложениями выступал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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Виктория Кондратьева
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